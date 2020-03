Ook Oranjevereniging Bleskensgraaf stelt activiteiten Koningsdag en 4/5 mei uit

BLESKENSGRAAF • Ook het bestuur van de Bleskensgraafse Oranjevereniging 'Oranje Boven' heeft besloten haar activiteiten rond Koningsdag en 4/5 mei niet te laten doorgaan. Bezien wordt of bepaalde evenementen later dit jaar alsnog kunnen worden gehouden.

'Jullie zullen begrijpen dat ook wij voor een lastig dilemma staan te midden van deze coronacrisis. De maatregelen die de overheid neemt, veranderen steeds frequenter en dit maakt het voor ons als Oranjevereniging bestuur niet makkelijker op.

Wij hebben uiteindelijk echter besloten om al onze plannen rondom Koningsdag en 4 en 5 mei uit te stellen totdat er meer duidelijkheid is. Jullie snappen wel dat dit besluit voor ons absoluut niet makkelijk geweest is, maar we hebben geen andere keus. Zelfs al zouden de maatregelen tegen die tijd alweer iets afgezwakt zijn, zijn wij alsnog van mening dat we hier onze verantwoordelijkheid moeten nemen en geen evenementen voor relatief grote groepen zullen organiseren', meldt Gerrit Damsteegt namens het bestuur op Facebook.