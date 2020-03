Eerste patiënt met coronavirus overleden in Albert Schweitzer ziekenhuis

DORDRECHT/REGIO • In het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is vrijdagmiddag op een van de speciaal ingerichte corona-verpleegafdelingen een patiënt overleden die bewezen drager was van het coronavirus. Dit is zaterdag door het ziekenhuis bekendgemaakt.

Om privacyredenen worden geen nadere mededelingen gedaan. Het is de eerste patiënt met corona die in het Dordtse ziekenhuis is overleden. 'Dit wil niet zeggen dat de patiënt met zekerheid overleden is aan de gevolgen van het virus. In veel gevallen speelt een veelheid aan factoren mee'.

De afgelopen weken zijn in het Albert Schweitzer ziekenhuis ook enkele patiënten overleden bij wie verschijnselen aanwezig waren die duiden op het virus. Deze patiënten zijn in verband met hun conditie en prognose niet getest. Wel zijn zij in isolatie verpleegd. Het exacte aantal overledenen met corona is om die reden nu en ook later niet te geven.