IJzerman Tweewielers doneert vuuwerkbrillen aan Ikazia Ziekenhuis

BRANDWIJK • IJzerman Tweewielers in Brandwijk gaf deze een bijzondere nieuwe toekomst aan tientallen vuurwerkbrillen: de brillen gaan naar het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

Daar zullen ze gebruikt gaan worden door het medisch personeel in de aanpak van het coronavirus. "We werden benaderd door een arts van het Ikazia Ziekenhuis met de vraag of we nog vuurwerkbrillen hadden", vertelt Cees IJzerman, eigenaar van de tweewielerzaak op de Vuilendam. "Ze gaf aan dat zij ze wilden gebruiken."

Voor het Ikazia Ziekenhuis komt, net als bij andere ziekenhuis in Nederland, een tent te staan waar zorgmedewerkers een eerste selectie maken van patiënten die aankomen. "Daar zijn veel beschermingsmiddelen voor nodig en die heeft het ziekenhuis niet voorradig. De arts kwam op het idee om vuurwerkbrillen hiervoor te gebruiken."

Geschonken

Voor oud en nieuw verkoopt IJzerman Tweewielers al enkele jaren vuurwerk. "Vandaar dat ze bij ons aanklopte. Wij hadden nog een doos met ruim honderd brillen staan en die hebben we meteen geschonken. We zijn blij dat we zo een bijdrage kunnen leveren. Het is wel heel bijzonder dat ze nu op deze manier gebruikt gaan worden."