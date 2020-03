Ook Sliedrecht niet meer 'coronavrij', patiënt inmiddels wel hersteld

SLIEDRECHT • Ook in Sliedrecht is een eerste inwoner positief getest op het coronavirus, zo is zaterdag bekend worden. De patiënt is inmiddels hersteld.

De GGD Zuid-Holland zuid doet contactonderzoek en onderzoekt hoe het virus is opgelopen.

Burgemeester Bram van Hemmen op de website van de gemeente: 'Vandaag ben ik geïnformeerd over de eerste coronabesmetting in Sliedrecht. De betrokken inwoner had milde klachten en is inmiddels weer hersteld. Na herstel werd duidelijk dat deze inwoner een coronabesmetting heeft gehad. Uiteraard ben ik heel blij dat deze inwoner inmiddels weer hersteld is.'