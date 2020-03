Indringende oproep supermarkt Plus Meerkerk: 'Dit is onze huiskamer, houd rekening met onze veiligheid'

MEERKERK • Anderhalve meter afstand houden van elkaar, onnodige contacten vermijden; in supermarkten houden klanten zich daar lang niet altijd aan. Frans Versteeg van de Plus supermarkt in Meerkerk deed daarom deze week een indringende oproep op Facebook.

Net zoals in alle supermarkten is het bij Plus Versteeg alle hens aan dek. De zeventig medewerkers zijn er continu in touw om de winkel te bevoorraden. "Dat lukt ons steeds beter", vertelt Frans Versteeg. "Maar de verandering in het gedrag van klanten moet nog wel verder vorm krijgen."

Afstand houden tot elkaar en tot de medewerkers; het gebeurt nog veel te weinig. "Dit is onze huiskamer, waar wij u heel graag welkom heten. Elke week komen hier duizenden mensen bij ons over de vloer. Maar dat is nu een enorme risicofactor. Houd u dan ook aan onze regels."

Complete gezinnen

Versteeg ziet het nog teveel: complete gezinnen die boodschappen komen doen, mensen die elkaar tegenkomen en gezellig minutenlang een praatje met elkaar houden. "Het is voor mij heel bijzonder om dit te zeggen, maar doe dat niet meer. Maak van uw bezoek aan de supermarkt een efficiënte trip. Vermijd onnodige contacten."