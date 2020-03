Kleurplatenactie voor ouderen in Molenlanden en Zederik

MOLENLANDEN/ZEDERIK • Komende week wordt er zowel Molenlanden als de kernen van de voormalige gemeente Zederik een kleurplatenactie gehouden voor ouderen.

In Molenlanden is de organisatie hiervan in handen van de Stichting Welzijn Molenlanden en GIGA Molenlanden. In het voormalige Zederik wordt de actie gedaan door Zederik in Beweging in samenwerking met lokale inwoners en organisaties.

"In deze moeilijke tijd zijn er veel mensen, vooral ouderen, die de deur niet uit kunnen of mogen. Zij zitten thuis en hebben misschien wel moeite om de dag door te komen", vertelt Stan de Groot. Hij werkt voor zowel GIGA Molenlanden als Zederik in Beweging.

"Daarom willen we alle kinderen vragen een kleurplaat te kleuren met een mooie boodschap en deze in te leveren. Wij zorgen er dan met elkaar voor dat de kleurplaten op de juiste plaatsen terecht komen."

Molenlanden

Alle kinderen in Molenlanden krijgen via de school in het leskaartenpakket van GIGA een kleurplaat. In iedere kern is een mogelijkheid om de kleurplaat door de brievenbus te doen (het adres staat op de kleurplaat). Deze moet uiterlijk donderdag 26 maart ingeleverd worden. GIGA en Stichting Welzijn Molenlanden zorgen ervoor dat deze kleurplaten bezorgd worden. Voor vragen of meer informatie: Stan de Groot via 06-22810286 of info@gigamolenlanden.nl.

Zederik

Alle kinderen in het vroegere Zederik krijgen via de school in het leskaartenpakket van Zederik in Beweging een kleurplaat. In iedere kern is een mogelijkheid om de kleurplaat door de brievenbus te doen (het adres staat op de kleurplaat). Ook hier is de uiterlijke inleverdatum donderdag 26 maart.

Zederik in Beweging zorgt ervoor dat deze kleurplaten bezorgd worden. Voor vragen of meer informatie: Stan de Groot via 06-22810286 of info@zederikinbeweging.nl.