Afgelopen 24 uur in Altena, Krimpen a/d IJssel, Lopik en Vijfheerenlanden geen coronabesmettingen erbij

REGIO • In de regio van nieuwsblad Het Kontakt zijn er in de gemeenten Altena, Krimpen a/d IJssel, Lopik en Vijfheerenlanden de afgelopen 24 uur geen coronabesmettingen bij gekomen; in alle andere gemeenten wel. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM, die vrijdagmiddag bekend zijn gemaakt.

Overzicht per gemeente (aantal besmettingen per 100.000 inwoners)

Alblasserdam: 5,0 (dinsdag 17 maart) - 5,0 (woensdag 18 maart) - 10,0 (donderdag 19 maart) - 14,8 (vrijdag 20 maart)

Altena: 21,7 (dinsdag 17 maart) - 27,1 (woensdag 18 maart) - 34,3 (donderdag 19 maart) - 34,3 (vrijdag 20 maart)

Krimpenerwaard: 7,1 (dinsdag 17 maart) - 7,1 (woensdag 18 maart) - 8,9 (donderdag 19 maart) - 12,5 (vrijdag 20 maart)

Krimpen a/d IJssel: 3,4 (dinsdag 17 maart) - 3,4 (woensdag 18 maart) - 6,8 (donderdag 19 maart) - 6,8 (vrijdag 20 maart)

Lopik: 13,8 (dinsdag 17 maart) - 20,7 (woensdag 18 maart) - 20,7 (donderdag 19 maart) - 20,7 (vrijdag 20 maart)

Maasdriel: 4,0 (dinsdag 17 maart) - 4,0 (woensdag 18 maart) - 4,0 (donderdag 19 maart) - 8,1 (vrijdag 20 maart)

Molenlanden: 6,8 (dinsdag 17 maart) - 16,0 (woensdag 18 maart) - 20,5 (donderdag 19 maart) - 25,1 (vrijdag 20 maart)

Papendrecht: 0,0 (dinsdag 17 maart) - 0,0 (woensdag 18 maart) - 3,1 (donderdag 19 maart) - 6,2 (vrijdag 20 maart)

Vijfheerenlanden: 7,2 (dinsdag 17 maart) - 7,2 (woensdag 18 maart) - 12,6 (donderdag 19 maart) - 12,6 (vrijdag 20 maart)

West-Betuwe: 11,8 (dinsdag 17 maart) - 11,8 (woensdag 18 maart) - 15,8 (West-Betuwe) - 21,7 (vrijdag 20 maart)

Zaltbommel: 10,5 (dinsdag 17 maart) - 10,5 (woensdag 18 maart) - 10,5 Zaltbommel - 14,1 (vrijdag 20 maart)

https://www.rivm.nl/coronavirus-kaart-van-nederland-per-gemeente

Sinds gisteren zijn 534 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2994. Onder hen zijn 725 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest.

30 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 106 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In totaal zijn 643 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1012 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (405), Limburg (366) en Noord-Holland (353).

Het werkelijke aantal besmettingen met COVID-19 ligt hoger dan het aantal meldingen in deze update, omdat niet meer iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.