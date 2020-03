Brandweer heeft schoorsteenbrand in Giessenburg snel onder controle

GIESSENBURG • De brandweer rukte vrijdagochtend uit voor een schoorsteenbrand in Giessenburg.

Het vuur ontstond in een boerderij aan de Bovenkerkseweg. Er werd al snel opgeschaald naar middelbrand, maar de brandweerlieden hadden het vuur al snel onder controle. Een speciale rietdekkersploeg van de brandweer uit Utrecht kwam ter plaatse om te checken of onder het riet de brand echt uit was.