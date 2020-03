Jong JGZ overspoeld met vragen door coronacrisis

REGIO • Jeugdgezondheidsorganisatie Jong JGZ, onder andere verantwoordelijk voor consultatiebureaus in de regio, wordt overspoeld met vragen naar aanleiding van de coronacrisis.

Het gaat daarbij vooral om praktische vragen, meldt een woordvoerder. "Mensen vragen ons bijvoorbeeld: 'Mijn kind is verkouden, mag ik wel naar het consultatiebureau?' Verder merken we dat ouders het lastig vinden nu, met kinderen thuis die aan schooltaken moeten werken terwijl ze zelf ook moeten werken. Ook zien we dat ouders naar het consultatiebureau komen en broertjes en zusjes meebrengen. Dan worden de wachtkamers te vol."

Pedagogisch advies

De pedagogen van Jong JGZ gaan binnenkort telefonische spreekuren houden. "De beschikbare tijden maken we begin volgende week bekend op onze website. Tijdens deze telefonische spreekuren kunnen ouders straks bij pedogogen terecht met vragen als: hoe combineer ik het begeleiden van mijn kind bij schoolwerk met mijn eigen werk?"

Tips op Facebook

Jong JGZ probeert telefonisch en per e-mail zo goed mogelijk bereikbaar te blijven voor vragen op het gebied van opvoeding, opgroeien en gezondheid. "Op onze Facebookpagina delen we tips en artikelen, bijvoorbeeld over de vraag: hoe kan ik mijn kind toch laten sporten nu de sportclub niet doorgaat?"

Vaccinaties

Groepsvaccinaties heeft Jong JGZ moeten uitstellen. "Maar de inentingen tegen meningokokken moeten we vóór 1 juli organiseren, zonder dat er grote groepen mensen bij elkaar komen. We denken nu na over manieren waarop we dat kunnen regelen."

Meer informatie over Jong JGZ is te vinden op de eigen website: https://www.jongjgz.nl/