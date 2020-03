Bibliotheek vraagt aandacht voor virtuele vestiging

REGIO • De fysieke vestigingen van bibliotheek Aanzet zijn gesloten tot minimaal 5 april. Maar de bibliotheek vindt het wel belangrijk dat iedereen in deze tijd toegang blijft houden tot de collectie. Dat kan via de virtuele vestiging die 24 uur per dag geopend voor leden.

Als lid van de bibliotheek kan men kiezen uit meer dan 28.000 e-books en bijna 4000 luisterboeken. Ook hebben leden toegang tot de kennisbank met onder andere (prenten)boeken voor kinderen, voorleesfilmpjes, oefeningen voor Cito en andere toetsen, trainingen voor het theorie-examen en het Financieel Dagblad. Voor meer informatie: www.debibliotheekaanzet.nl/virtuele-vestiging.

Het online aanbod is alleen beschikbaar voor leden van de Bibliotheek AanZet. Er zijn betaalde en gratis abonnementen. Inschrijven kan online via www.debibliotheekaanzet.nl/lid-worden.

Voor meer informatie kan ook de klantenservice benaderd worden via service@debibliotheekaanzet.nl of 078-6205500.