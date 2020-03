Ondanks corona toch huwelijk voor Geert Baan en Hannah van de Graaf

WIJNGAARDEN/SLIEDRECHT • De geplande bruiloft op 3 april gaat niet door, maar Geert Baan uit Wijngaarden trouwde deze week toch met Hannah van de Graaf uit Sliedrecht.

Maandenlang hadden ze er naar toe geleefd: in molen De Zwaluw in Kesteren zouden ze hun bruiloft vieren. Maar zondag werd duidelijk dat dat niet door kon gaan. "Dat was echt een klap", blikt Geert Baan terug. "We hadden er zo naar uitgekeken en al maanden naar toegeleefd."

Het sluiten van alle horecagelegenheden betekende dat ook De Zwaluw de deuren moest sluiten. Alle voorbereidingen waren dus voor niets. In overleg met de familie besloten Geert en Hannah maandag toch een poging te doen om in ieder geval voor de wet te trouwen. "We hebben gebeld met de gemeenten Molenlanden en Sliedrecht, maar in beide gevallen moesten we dan toch zeker twee weken wachten. En je weet niet hoe de situatie zich ontwikkeld. Straks is het sluiten van een burgerlijk huwelijk ook niet meer mogelijk."

Positief

De oplossing vonden ze uiteindelijk in de gemeente Neder-Betuwe, waar Kesteren toe behoort. Daar hadden ze de huwelijkssluiting op 3 april al gepland staan. "We hebben gevraagd of ze dat naar voren konden halen. Ze reageerden meteen heel positief. Woensdagochtend om 9.00 uur hadden ze nog een gaatje en waren we welkom."

Een uitgebreider interview staat donderdag in Het Kontakt.