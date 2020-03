Burgemeester Fröhlich in videoboodschap: ‘Mopperen helpt en mag’

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich heeft in een videoboodschap de inwoners van Vijfheerenlanden die door het coronavirus thuis zitten opgeroepen elkaar een beetje ruimte te geven om af en toe mopperen.

"Mopperen helpt en mag", aldus Fröhlich, die in de boodschap ook zijn waardering uitspreekt voor o.a. de 'helden' van de politie, huisartsen, reinigingsdiensten, leerkrachten en pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven. "Jullie zijn fantastisch."

Bellen

De burgemeester richtte zich eveneens tot kinderen. "Bel eens wat vaker met de mensen die alleen zijn. Dat vinden ze echt heel erg fijn."

Fröhlich sloot zijn speech af met woorden van de geschiedenisleraar van zijn dochter. "Door de geschiedenis heen zijn er altijd epidemieën geweest en ze zijn ook altijd weer over gegaan. Dat is een hoopvolle gedachte. Laten we elkaar vasthouden. Niet met onze handen, maar met ons hart."