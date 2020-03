REGIO • Door de maatregelen die genomen zijn in de bestrijding van het coronavirus, ziet het dagelijks leven van vrijwel iedereen er ineens compleet anders uit.

Mensen werken thuis, kinderen gaan niet naar school, sportclubs zijn dicht en activiteiten zijn afgelast. Dit alles heeft een behoorlijke impact op de dagelijkse gang van zaken.

In Het Kontakt willen we dit alles natuurlijk ook belichten. Zo willen we komende week aandacht besteden aan ouders die hun kinderen thuis onderwijs geven. Hoe gaat dat? Van een leien dakje of is het allemaal niet zo eenvoudig. En welke leuke en minder leuke dingen komt u tegen?

Woont u in de gemeente Vijfheerenlanden en wilt u hierover wat kwijt, neem dan contact op met Dick Aanen, d.aanen@kmp.nl.

Inmiddels worden er in de gemeente Vijfheerenlanden heel veel mooie initiatieven ontplooit om elkaar een hart onder de riem te steken. Zo worden er mondkapjes ingezameld, kaarten gemaakt en nog veel meer. Natuurlijk willen we deze initiatieven graag aandacht geven. Meld uw actie via m.vanandel@kmp.nl.