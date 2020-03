'Kinderen missen hun vriendjes van de school'

HOORNAAR/REGIO • De scholen hebben zich razendsnel aangepast aan de nieuwe realiteit vanwege corona en hebben lespakketten samengesteld voor hun leerlingen.

"In tijden van crisis merken we dat er aan alle kanten creatieve oplossingen bedacht worden waardoor de kinderen hun schoolwerk goed kunnen doen", vertelt Mariëlle de Bruijn van OBS Klim-op in Hoornaar. De school werkt onder meer met een weekkrant, organiseert challenges en gebruikt de videocall.

Service

Maandag was er direct door alle juffen actie ondernomen waardoor maandagmiddag alle lespakketten al rondgebracht konden worden naar de kinderen. Mariëlle: "Wat een service! Doordat OBS Klim-op al met een aantal vakken digitaal werkt, kan het schoolwerk vlot doorlopen en kunnen de kinderen makkelijk verder werken van waar ze gebleven zijn."

Online lesprogramma

Voor de SUMMAklas en groep 5 tot en met 8 zijn er online klaslokalen ingericht, waardoor kinderen online uitleg krijgen over de lesstof. De onderbouw krijgt elke dag een filmpje van de juf waarin ze uitleg krijgen over wat er die dag gedaan moet worden. Op vrijdag is er een videocall ingepland met de kinderen uit groep 4, zodat de juf kan controleren of ze hun weektaak afhebben. Kinderen uit groep 1 en 2 krijgen zelfs voorgelezen via filmpjes die door de juf opgenomen zijn.

Saamhorigheid

Om de saamhorigheid binnen de school te waarborgen, worden er challenges georganiseerd en wordt er een weekkrant gemaakt waarvan dit weekend de eerste editie uitkomt. Kinderen die jarig zijn, krijgen een kaartje thuisgestuurd.

Obs Klim-op kijkt met een goed gevoel terug op de eerste dagen. "Het was even aanpoten, maar uiteindelijk hebben we er met het hele team voor kunnen zorgen dat de kinderen snel weer aan het werk konden en dus zo min mogelijk lesstof missen", zegt Krista van Wijgerden, juf van groep 1 en 2.

"We hopen natuurlijk dat we na 6 april weer allemaal naar school mogen, want hoe aantrekkelijk het leek voor de kinderen dat ze niet naar school hoefde, horen we nu al de eerste geluiden van de kinderen dat ze hun vriendjes en ook school toch wel heel erg missen".