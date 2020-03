Zelf mondkapjes maken voor zorginstelling: 'Iets doen is beter dan niets doen'

• Zittend Ellen Wielhouwer, staand Helma Kreukniet, vriendin en collega van Ellen, die gelijk enthousiast en bereid was te helpen. (foto: aangeleverd)

BLESKENSGRAAF • Zelf mondkapjes naaien voor de zorginstelling waar ze werkt: Ellen Wielhouwer uit Bleskensgraaf is een actie begonnen om met hulp van anderen zo snel mogelijk honderd mondkapjes te vervaardigen.

Ze werkt in het Herman Frantsen Huis in Vlaardingen, een gezinsvervangend tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking. Een deel van de bewoners heeft een zwakke gezondheid. "Enkele weken geleden heeft de directie met het oog op het coronavirus al mondkapjes besteld, maar deze zijn nog niet gekomen", vertelt Ellen.

En dat terwijl juist in een dergelijke instelling beschermende maatregelen van levensbelang (kunnen) zijn. De inwoonster van Bleskensgraaf besloot naar aanleiding van een artikel van tv-programma Eén Vandaag aan de slag te gaan. "Dat ging over Hong Kong, waar mensen veel meer gewend zijn om mondkapjes te dragen. De situatie daar is inmiddels weer aan het normaliseren en een scheikundige legde uit dat dat mede kwam door de vele mondkapjes die daar gebruikt worden. Dat hoeven niet eens officiële te zijn; elk kapje betekent bescherming."

Keukenpapier

Daarom besloot ze zelf ook de handen uit de mouwen te steken. Ellen zocht en vond een patroon om mondkapjes te maken van katoen. "Het gaat om een model waarbij je in een opening twee velletjes keukenpapier doet. Die vervang je om de paar uur."

Natuurlijk, ze beseft terdege dat dit geen officiële mondkapjes zijn. Maar ze is ervan overtuigd: het is beter dan niets. "Elk klein beetje extra bescherming telt mee", benadrukt ze. "En het geeft een goed gevoel toch iets te kunnen doen."

Patroon

Ze deed een oproep de deur uit om andere naaisters te vinden die mee wilden helpen. De eersten hebben zich inmiddels al gemeld. "Ik voorzie hen van alle materialen: de stof, het patroon, het garen. Ze hoeven alleen maar de mondkapjes te naaien. Ik wil beginnen met honderd, maar het kunnen er wellicht nog veel meer worden. Het zou kunnen dat dit een sneeuwbaleffect krijgt, dat ook anderen hiermee aan de slag gaan. Één ding weet ik in ieder geval zeker: afwachten is geen optie."

Degenen die mee willen helpen kunnen zich melden via ewielhouwer@gmail.com.