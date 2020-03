De maatregelen om het coronavirus in te dammen worden steeds ingrijpender. Ook de uitvaartwereld heeft drastische maatregelen genomen. 'Grote groepen zijn nu niet toegestaan. Dat betekent noodgedwongen dat een condoleance en uitvaartplechtigheid in kleiner verband plaatsvindt. Het is helaas niet anders.'

Aan het woord is Petra van de Minkelis van Amarantha Uitvaartzorg. In de dagelijkse praktijk van de uitvaartzorg gaat momenteel veel aandacht uit naar de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Dat vraagt veel creativiteit om zo veel mogelijk recht te doen aan de wensen van de nabestaanden.



Klein gezelschap wegens coronavirus

'Wat de condoleance en uitvaartplechtigheid betreft volgen we de landelijke lijn om het gezelschap zo klein mogelijk te houden. Handen geven en ander fysiek contact is er niet bij. In plaats daarvan bewaren we afstand. Het advies is minimaal 1,5 à 2 meter tussenruimte. Aanvullend zetten we extra in op handhygiëne, met desinfecterende gel (op alcoholbasis) en tissues', aldus de uitvaartbegeleider van Amarantha Uitvaartzorg.

Mensen die kampen met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts moeten uiteraard thuis blijven. In de uitvaartcentra is het jammer genoeg niet mogelijk koffie of andere consumpties te gebruiken.

Alternatieven condoleance

'Het zijn al met al rigoureuze maatregelen, zeker als je bedenkt dat het afscheid van een geliefde in de familie- en vriendenkring een intiem gebeuren is', zegt Petra. 'We denken mee met de familie over alternatieven om elkaar te steunen en sterkte te wensen. Denk aan de condoleancegroet waarbij de hand op het hart wordt gelegd. Of het schrijven van losse kaarten in plaats van handtekeningen in een condoleanceboek.'



Livestream van uitvaart

Ook zijn er nieuwe technische mogelijkheden om de uitvaartplechtigheid op afstand bij te wonen, zoals een livestream met beeldverbinding. Verder is een beeldverslag in foto of film een optie om anderen later te betrekken bij de uitvaartplechtigheid. 'In sommige gevallen kan het een idee zijn om op een later tijdstip een herinneringsdienst en/of condoleance te houden. Zeker als bij een condoleance of uitvaart heel veel mensen worden verwacht.'



Thuis opbaren bij coronabesmetting

Thuis opbaren is gewoon mogelijk, ook als er sprake is van een coronabesmetting. 'Uiteraard dragen de verzorgers beschermende kleding en vermijden ze fysiek contact met de nabestaanden. Er worden dus geen handen gegeven. Thuis opbaren of vervoer naar elders gebeurt met extra zorgvuldigheid. Bij een thuisopbaring adviseren we de familie wel terughoudend te zijn met het ontvangen van condoleancebezoek. Ook alle andere richtlijnen proberen we zo goed mogelijk te volgen.'



