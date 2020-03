Molenlanden past dienstverlening tijdelijk aan

MOLENLANDEN • Om de persoonlijke contacten op advies van het RIVM zoveel mogelijk te beperken, vraagt de gemeente Molenlanden inwoners dringend alleen in urgente situaties een afspraak te maken op een servicepunt. En vanaf donderdag 19 maart kan dit voorlopig alleen op de servicepunten in Nieuw-Lekkerland en Giessenburg.

Nieuw-Lekkerland en Giessenburg zijn qua inwonersaantallen de grootste kernen van de gemeente Molenlanden. Hier vinden ook de meeste afspraken plaats. En wat vooral belangrijk is: de wachtruimten in deze twee servicepunten zijn het ruimst. Hier kan de gemeente de aanbevolen 1,5 meter onderlinge afstand in de wachtruimte waarborgen. En dat is in het belang van zowel de inwoners als de medewerkers.

Dienstverlening

"We verwachten met deze aanpassing de noodzakelijke dienstverlening en service te kunnen blijven bieden", laat de gemeente Molenlanden weten. Twee vaste locaties biedt duidelijkheid. "We werken op afspraak en kunnen het aantal afspraken monitoren. We openen op de woensdagmiddag een tweede balie. En als blijkt dat er te weinig momenten tijdens de avondopenstelling beschikbaar zijn, verruimen we de openingstijden op dinsdagavond in Nieuw-Lekkerland en op woensdagavond in Giessenburg. Vanzelfsprekend blijft overleg altijd mogelijk om in incidentele gevallen samen naar oplossingen of mogelijkheden te kijken."

Wethouder Bram Visser: "Dat is het dringende advies aan onze inwoners. Ook wij moeten de contactmomenten zoveel mogelijk beperken. Veel diensten en producten kunnen digitaal aangevraagd worden. Wij vragen inwoners om dat de komende periode ook zoveel mogelijk te doen. En waar persoonlijk contact wel nodig is, is misschien een later moment ook mogelijk. Is bijvoorbeeld uw huidige rijbewijs nog enkele weken geldig? Een afspraak voor vernieuwing kan dan uitgesteld worden. Lukt uitstel niet of heeft u vragen? Dan is telefonisch overleg altijd mogelijk via 088-7515000."

Wie last heeft van een verkoudheid, hoesten of koorts wordt gevraagd om een nieuwe afspraak te maken.