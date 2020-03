Vrouwelijk gekleed gaan, sportief voor de dag komen. Het luistert soms nauw. In alle gevallen kun je een spijkerbroek aan, maar het geheim zit 'm in de details. We lopen er een aantal langs die door stijliconen worden toegepast.

Hoe je ook in een auto stapt, als het dak eraf gaat, moet je voorbereid zijn. Een muts of hoed zijn niet echt classy en ze zouden maar afwaaien. Daarom noemen we hier de Cabrio sjaal. Een sjaal die je om het haar drapeert, onder de hals langs haalt en onder bij je achterhoofd vastknoopt. We kennen deze manier van dragen vooral van stijlicoon Grace Kelly. Dat ziet er niet alleen fraai uit, maar biedt ook je haar bescherming tegen de rijwind als je je verplaatst in een Cabrio. En daarmee is de naam verduidelijkt.

Life is in the details

Er wordt wel gezegd: fashion is what you buy, style is what you do with it. Daar kennen we veel voorbeelden van. Allereerst was daar Diana Spencer, ofwel Lady Di die flink uitpakte als het om het stijlvol dragen van jurken, broeken en rokken ging. Er is zelfs een modetentoonstelling naar aanleiding van haar gehouden. Zelfs in een spijkerbroek zag zij er nog uit om door een ringetje te halen. Dan droeg ze er bijzondere schoenen bij, een prachtige riem of een colbert dat exact op maat gemaakt was. Life is in the details!

Lady Di had duidelijk gevoel voor trends en stijl. Ze vormen nog altijd een grote inspiratiebron voor velen, terwijl zij zelf zeer waarschijnlijk goed gekeken heeft naar voorgangsters als het om de mode gaat: Jackie Kennedy en Audrey Hepburn bijvoorbeeld. Die droegen net even de juiste bril, het perfecte tasje of onopvallende platte schoentjes die juist hun outfit compleet maakten.

Van Lady Di naar Meghan Markle en Máxima

In navolging van Lady Di treffen we tegenwoordig modebewuste dames in koninklijke kringen aan als Meghan Markle, de echtgenote van Harry van Sussex, nog maar net prins-af. Natuurlijk noemen we hier ook onze eigen koningin Máxima. Zij kiest heel bewust voor haar favoriete ontwerpers zoals modehuis Natan of Jan Taminiau, en ziet er geen dag hetzelfde uit.

Ook zij weet goed met de details om te gaan zoals een sjaal, een hoed, de juiste oorbellen of armbanden. Zelfs de speld in haar haar doet ertoe. Ooit op haar tassen gelet? Ook die passen feilloos bij haar outfit en ze draagt ze met flair. In de hand of over haar onderarm. Wat daarin zit blijft uiteraard altijd een raadsel. Vermoedelijk een lipstick, zakdoekje en een lekker luchtje. Of er werkelijk sleutels en een portemonnee inzitten, lijkt twijfelachtig.