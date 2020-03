'Windturbines mogen het landschap niet verstoren'

MOLENLANDEN • Zonnepanelen en windturbines zijn welkom in de Alblasserwaard, maar niet op te grote schaal en alleen op bebouwde plaatsen of waar ze het landschap niet te veel verstoren.

Dat vindt de overgrote meerderheid van de deelnemers aan de enquête van TipMolenlanden. 61 procent van de 579 deelnemers aan de digitale vragenlijst vindt dat zonnepanelen en windturbines het landschap niet mogen aantasten.

In totaal 15 procent van de ondervraagden vindt zelfs dat er zo min mogelijk zonnepanelen en windturbines moeten komen. Slechts 7 procent van de ondervraagden is van mening dat de noodzaak voor groene energie groter is dan de wens om het landschap te behouden. De rest had geen voorkeur of had 'anders' of 'weet niet' ingevuld. Als mensen 'anders' hadden aangevinkt, kwamen de opmerkingen die erbij waren geplaatst, er meestal op neer dat ze geen windturbines of zonnepanelen willen op openbare terreinen in hun omgeving.

Voorbeeldfunctie

Bijna driekwart van het aantal ondervraagden vindt het evenwel belangrijk of zelfs zeer belangrijk dat de gemeente Molenlanden bewust bezig is met groene energie. "Een gemeente moet het voorbeeld geven aan zijn inwoners qua strategie. De gemeente heeft een voorbeeld functie en dient dus ook duurzame energie toe te passen in zijn gemeente. De gemeente zou zo ambitieus mogelijk moeten zijn met duurzame energiebronnen en dus automatisch zonnepanelen, windmolens, warmtepompen, zonneboilers", merkte een van de deelnemers aan de enquête op.

De grote plannen voor windmolenparken langs de snelwegen of velden met zonnepanelen in de kernen van Molenlanden, vindt een ruime meerderheid geen goed idee. Bijna de helft van het aantal ondervraagden wil helemaal geen grote windmolenparken of velden met zonnepanelen. Of de parken moeten kleinschaliger worden dan de onlangs gepresenteerde plannen, waarbij er zonnepanelenvelden ter grootte van 100 voetbalvelden en enkel tientallen grote windturbines zouden moeten komen langs de snelwegen A15 en/of A27.

Zelf bezig

De helft van het aantal ondervraagden is zelf actief bezig met groene energie. Veel van de ondervraagden hebben zonnepanelen en gebruiken led-verlichting of andere energiezuinige apparaten.

Zo'n 33 procent van de ondervraagden wil wel graag investeren in groene energie, maar het is er nog niet van gekomen. Sommige mensen hebben nu de financiën (nog) niet of willen de ontwikkelingen afwachten op de energiemarkt. Er is zoveel mogelijk en ook nog zoveel onduidelijk. De meeste ondervraagden investeren geld in energiezuinige zaken, maar doen zelf in de praktijk niet veel om energiezuinig te leven. Bij dat laatste kan gedacht worden aan de verwarming lager zetten of vaker met de fiets ergens naartoe gaan.