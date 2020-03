Qbuzz doet vanwege corona nieuwe aanpassingen aan dienstregeling

REGIO • Openbaar vervoersbedrijf Qbuzz komt met nieuwe aanpassingen in de dienstregeling. Daarmee wil het bedrijf verder inspelen op de ontwikkelingen van het coronavirus.

Qbuzz meldt dat het bedrijf er alles aan om te zorgen dat reizigers die afhankelijk zijn van het OV de komende weken kunnen blijven rekenen op een voorspelbare en betrouwbare dienstregeling. "Ook willen we onze collega's gezond en fit houden. Daarom hebben we besloten om vanaf vrijdag 20 maart onze dienstregeling verder aan te passen", meldt een woordvoerder van het bedrijf.

Aanpassing dienstregeling

Mede als gevolg van de overheidsmaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is het aantal reizigers in het openbaar vervoer de afgelopen dagen drastisch gedaald. Met de nieuwe basisdienstregeling biedt Qbuzz voldoende capaciteit om alle reizigers naar hun bestemming te brengen, terwijl men in de bussen en treinen voldoende afstand van elkaar kan houden.

"Het rijden van de bussen en treinen is mensenwerk. Omdat het coronavirus voorlopig nog in Nederland zal zijn, is het van belang om zorgvuldig om te gaan met de inzet van onze collega's. Met deze speciale basisdienstregeling houden we rekening met een stijgend aantal ziektemeldingen in vitale functies bij Qbuzz. Tegelijkertijd zijn we zuinig op onze collega's door ze alleen in te zetten waar ze nu nodig zijn."

Kijk voor meer details en de exacte aanpassingen op de website.