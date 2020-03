Nieuwe coronacijfers: stijging in Altena, Lopik en Molenlanden

REGIO • Binnen het verschijningsgebied van nieuwsblad Het Kontakt is de coronabesmettingsgraad in met name de gemeenten Altena, Lopik en Molenlanden flink toegenomen in vergelijking met een dag eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM die woensdagmiddag bekend zijn gemaakt.

Sinds gisteren wordt de verspreiding van het aantal positief geteste mensen in Nederland weergegeven met een incidentiekaart. De gekleurde vlakken geven niet het totale aantal positief geteste mensen weer, maar het aantal per 100.000 inwoners, sinds de eerste patiënt in Nederland.



Sinds de vorige update zijn 346 mensen positief getest op #COVID-19. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2051. Er zijn sinds gisteren 15 patiënten overleden. #COVID19 #coronavirus



Overzicht per gemeente (aantal bestemmingen per 100.000 inwoners)

Alblasserdam: 5,0 (dinsdag 17 maart) - 5,0 (woensdag 18 maart)

Altena: 21,7 (dinsdag 17 maart) - 27,1 (woensdag 18 maart)

Krimpenerwaard: 7,1 (dinsdag 17 maart) - 7,1 (woensdag 18 maart)

Krimpen a/d IJssel: 3,4 (dinsdag 17 maart) - 3,4 (woensdag 18 maart)

Lopik: 13,8 (dinsdag 17 maart) - 20,7 (woensdag 18 maart)

Maasdriel: 4,0 (dinsdag 17 maart) - 4,0 (woensdag 18 maart)

Molenlanden: 6,8 (dinsdag 17 maart) - 16,0 (woensdag 18 maart)

Papendrecht: 0,0 (dinsdag 17 maart) - 0,0 (woensdag 18 maart)

Vijfheerenlanden: 7,2 (dinsdag 17 maart) - 7,2 (woensdag 18 maart)

West-Betuwe: 11,8 (dinsdag 17 maart) - 11,8 (woensdag 18 maart)

Zaltbommel: 10,5 (dinsdag 17 maart) - 10,5 (woensdag 18 maart)



Die informatie is beschikbaar; stand nu voor Molenlanden: 8. Dat communiceren we ook. Daarbij de kanttekening dat er wellicht meer besmettingen zijn. De GGD test volgens protocol niet alle mensen met klachten. De patiënten wil ik bemoedigen en sterkte toewensen. — Theo Segers (@tcsegers) March 17, 2020



Sinds gisteren zijn 346 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2051. Onder hen zijn 485 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest.

Vijftien patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 58 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In totaal zijn 408 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 759 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Limburg (265) en Zuid Holland (241).