Waterschap gaat twee slechte wegen in Brandwijk opknappen

BRANDWIJK • Waterschap Rivierenland gaat het slechte wegdek van de Gijbelandsedijk en de Brandwijksedijk in Brandwijk verbeteren.

Dat schrijft de gemeente Molenlanden in een raadsinformatiebrief. De gemeente had signalen gekregen over de slechte staat van onderhoud van de beide wegen, waardoor er zelfs ongelukken met fietsers zijn gebeurd.

Alhoewel het Waterschap de definitieve onderhoudsplanning voor 2020 nog niet heeft vastgesteld, is het voor het Waterschap al wel duidelijk dat de Gijbelandsedijk en de Brandwijksedijk aan onderhoud toe zijn. Dit onderhoud zal nog dit jaar uitgevoerd worden.