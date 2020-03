Dirk van der Borg waarnemend burgemeester Sliedrecht

SLIEDRECHT/MOLENLANDEN • Dirk van der Borg wordt met ingang van 31 maart waarnemend burgemeester in Sliedrecht.

Hij volgt Bram van Hemmen op, die op 18 februari bekend maakte dat hij de nieuwe burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard zou worden. Na overleg met een vertegenwoordiging van de Sliedrechtse gemeenteraad over het gewenste profiel van de waarnemer heeft de commissaris van de Koning de oud-burgemeester van Molenlanden voorgesteld als waarnemend burgemeester van Sliedrecht.

Vervolgens hebben de fractievoorzitters met hem gesproken. De fractievoorzitters herkennen zich in de voordracht van de commissaris van de Koning om CDA-er Van der Borg (64) als waarnemend burgemeester te benoemen. Zodra de maatregelen ten aanzien van het corona-virus vanuit het Rijk het toelaten, zal de commissaris van de Koning de fractievoorzitters uitnodigen voor een gesprek over de procedure voor de kroonbenoemde burgemeester van Sliedrecht.

Van der Borg beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Hij was van januari 2019 tot januari 2020 waarnemend burgemeester van Molenlanden. Daarvoor was hij van 2013 tot 2019 burgemeester van Molenwaard. En weer daarvoor was hij burgemeester van de gemeente Graafstroom en waarnemend burgemeester van de gemeente Molenwaard, waarin Graafstroom in 2013 werd opgenomen.