Jaap tekent en schrijft wandelgids voor Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • Wandelen in de natuur ervaart Jaap de Ruiter (63) uit Lexmond als een ontmoeting met de Schepper. Hij maakt veel korte en lange wandeltochten, in binnen- en buitenland. Over routes door de streek schreef hij een gidsje: 'Twaalf wandelingen in de Alblasserwaard'.

Jaap schreef zijn gids in opdracht van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, die verantwoordelijk is voor het wandelroutenetwerk in de streek. Als jochie groeide bij Jaap de liefde voor de Alblasserwaard en het wandelen. "Op zondagmiddag liep ik regelmatig met mijn vader de polder in. We woonden in Buitendams, in Hardinxveld-Giessendam. We konden bij een boer het land in en liepen tot aan Wijngaarden."

Fysieke inspanning

Al wandelend leert hij zichzelf beter kennen. "Ik maak ook lange wandelingen met mijn rugzak. Dat zijn best pittige ondernemingen, soms 30 kilometer per dag. Zo'n tocht is een fysieke inspanning. Door de vermoeidheid kom je jezelf tegen. Maar het is niet alleen negatief; je ontwikkelt ook gedachten en ideeën. Daarnaast is het voor mij een ontmoeting met de Schepper, want de schepping is groots en ontzagwekkend." Hij noemt nog een reden om te gaan lopen: "Al wandelend komen gesprekken veel beter op gang."

Uitdagingen

Met zijn vrouw Wennie maakt Jaap tochten tot 12 kilometer, met twee vrienden zoekt hij grotere uitdagingen op. "We beginnen altijd op de plek waar we de laatste keer geëindigd zijn. Slapen doen we in onze tent, bij een boer of op een paalkampeerplaats in een natuurgebied. Eerst hebben we Nederland van zuid naar noord doorkruist, toen van west naar oost en daarna zijn we begonnen in Sluis, in Zeeuws-Vlaanderen, en vandaar Nederland rond gelopen. Tot we in 2015 weer in Sluis aankwamen. Sinds die tijd wandelen we in België, van Sittard door het heuvelachtige Vlaamse land richting Sluis."

Kwinkslag

Al eerder maakte Jaap een wandelgidsje, 25 jaar geleden. Dat deed hij met veel plezier, maar met een groot gezin en een fulltime baan, ontbrak de tijd om meer gidsjes te maken. "Nu staan de kinderen op eigen benen en ik ben met vervroegd pensioen gegaan. Ik kan nu de boekjes schrijven die ik mijn hele leven al in mijn hoofd had. Anders dan een gemiddeld wandelboekje, met een handig formaat en hier en daar een kwinkslag in de teksten."

Pentekeningen

De fraaie pentekeningen maakte hij zelf, van het landschap met kerken, molens en boerderijen, van planten en dieren. "Ik noem het: 'volledig Jaaps'. Of er nou één exemplaar verkocht wordt of duizend, het gaat om het creatieve proces."

Jaaps favoriete wandelingen uit de gids zijn die bij Lexmond, door polder Achthoven en die rond Kinderdijk. "Buiten het toeristenseizoen."

Laatste uiting

Annika Mostert, die als zzp'er door de gemeente is ingehuurd voor het opzetten van het wandelroutenetwerk in de regio, zag het tekentalent en wandelenthousiasme van Jaap. Omdat de opstartsubsidie voor communicatie over het netwerk stopt, zocht ze een mooie manier om het werk af te ronden. Ze vroeg Jaap een gidsje voor de streek te maken. Annika: "We vinden het leuk om nog een laatste uiting te doen, zo kwamen we bij Jaap. Hij is ook vrijwilliger bij het netwerk." Over het resultaat van Jaaps werk is ze lovend. "De tekeningen zijn ook zó leuk. Ik hoop dat er snel een tweede druk moet komen."

Molen-trail

Jaap reageerde enthousiast op Annika's vraag. "Ik zei: daar zou ik zeer vereerd mee zijn. Dit is iets wat ik mijn hele leven heb willen doen. Ik hoop voor Zuid-Holland meer van dit soort gidsjes te kunnen schrijven. Er zit nog een ander plan in mijn hoofd. Ik heb de wens om de molen-trail te ontwikkelen; een meerdaagse wandeling door de Alblasserwaard, in samenwerking met b&b's, musea en restaurants. Zodat mensen voor een drie- of vierdaagse wandeling kunnen intekenen. Ik ben hierover in overleg met onder andere Den Hâneker. Onze streek heeft alles in zich om daar iets moois van te kunnen maken: de molens, het weidelandschap, de hoge luchten. Ik geniet daar zelf zo van, daar wil ik anderen in laten delen."

Bestellen

De lengtes van de routes zijn gevarieerd. De kortste route in de gids is 4 kilometer, de langste is 22 kilometer. Als gevolg van de corona-pandemie zijn verkooppunten zoals het VVV momenteel gesloten, maar het boekje is wel verkrijgbaar via: info@wandelenindepolder.nl. Meer informatie over het wandelroutenetwerk is te vinden op: http://www.wandelenindepolder.nl. De gids kost 3,95 euro.