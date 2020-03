Vakantie in Egypte voor Alblasserwaards stel abrupt onderbroken door coronavirus

MOLENAARSGRAAF/OUD-ALBLAS • Kimberley Braanker uit Molenaarsgraaf en haar vriend Jan Willem van Genderen uit Oud-Alblas moesten, samen met de familie van Kimberley, hun vakantie in Egypte abrupt onderbreken vanwege het coronavirus.

In het hotel waar ze sinds eind vorige week verbleven, bleek iemand te zijn geweest die besmet was met het coronavirus. "Wij kregen vanochtend (dinsdag, red.) om 06:00 een brief onder de deur geschoven waarin werd verteld dat er iemand in het hotel afgelopen zaterdag naar het ziekenhuis is gebracht", laat Kimberley weten. "Gisteravond kreeg het hotel de uitslag en deze persoon had het coronavirus. Wij kregen via de brief te horen dat wij de kamer niet af mochten en al het eten netjes naar onze kamers zou worden gebracht."

Het betekende dat Kimberley en Jan Willem en hun familieleden in quarantaine zaten. Ze konden wel af en toe hun hotelkamers uit. "Wij doen vooral veel spelletjes. Soms lopen we even naar het strand, daar doen ze tot nu toe nog niet erg moeilijk over. Het mag eigenlijk niet, maar als je alleen bent of met zijn tweeën en je komt niemand tegen, is het geen probleem."

Bang

Ze vervolgt: "Zelf zijn wij niet bang voor het virus. Wij zijn meer bang om de maatregelen die genomen worden en wat er komen gaat voor iedereen... Bedrijven die stil staan en mensen die zonder werk komen te zitten. De ouderen die nu eenzaam zijn en geen bezoek kunnen krijgen en alle gestoorde mensen die gaan hamsteren, waardoor de mensen die moeten werken niets meer kunnen kopen... vreselijk."

Het gezelschap uit Nederland wordt eerder terug gehaald door TUI. "Terug komen moet geen probleem zijn en zo wel, vinden we het geen probleem om te blijven. Wij zouden de 28e pas terug komen, maar voor nu is het nog onzeker wanneer we terug komen."

Inmiddels is duidelijk dat de terugreis al voor vandaag (woensdag) op de planning staat. Afsluitend nog de vraag: hadden ze vooraf de vraag gesteld of het veilig was juist nu zo'n reis te maken? "Je denkt er wel aan, maar wij hebben TUI elke dag gebeld en die zeiden dat Egypte nu echt één van de weinige landen was waar er geen problemen waren. We kregen wel te horen dat je volledig werd gecheckt en gescand, maar dat vonden we geen probleem. Het is puur gekomen door iemand die bij ons in het hotel het coronavirus had, anders was er op dit moment voor ons weinig aan de hand. Uiteindelijk heeft Egypte wel besloten om de grenzen tot 31 maart dicht te gooien. Wij wilden eigenlijk tot die tijd blijven, maar het hotel gaat zelf dicht en andere hotels nemen ons niet aan in verband met eventuele besmettingen."