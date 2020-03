75 jaar vrijheid in museum De Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Acht thema's vormen de basis van een bijzondere expositie bij museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam , die van 25 april tot en met 20 juni 2020 te zien zal zijn.

Veel aandacht wordt gegeven aan de Merwedegijzelaars. Vele honderden jonge mannen uit Giessendam, Hardinxveld, Sliedrecht en Werkendam zijn bij een grootscheepse vergeldingsrazzia opgepakt en weggevoerd naar Amersfoort en voor een groot deel gedeporteerd naar Duitsland, waar 26 van hen overleden.

Voedseltochten

Andere thema's, die bij de expositie worden uitgelicht, zijn de voedseltochten door de Biesbosch, de plaatsgevonden bombardementen en de vervolging van groepen uit de bevolking. Daarnaast krijgt de propaganda van zowel de Duitse zijde als die van de geallieerden aandacht en wordt er ingegaan op het lastige thema goed of fout. Bij dit laatste staat de vraag 'Wat zou jij doen?' centraal. De expositie wordt afgesloten met de bevrijding, die overloopt in vrijheid in het algemeen. Met fotomateriaal, teksten, veel voorwerpen en bewegende beelden en geluidsfragmenten wordt in herinnering gebracht dat Nederland al weer 75 jaar in vrijheid leeft.

Educatief

De tentoonstelling is ook gericht op de (school)jeugd. Voor schoolgroepen is er een educatief programma. Ook is er een gecombineerde teken-, proza- en poëziewedstrijd, is er dankzij de medewerking van BeoBOM unieke fotomateriaal van Giessendam en Hardinxveld uit de Tweede Wereldoorlog te zien. De expositie wordt ingepast in het totale programma van de Stichting 75 jaar Vrijheid Hardinxveld-Giessendam.

Museum De Koperen Knop is gevestigd in een statige boerderij in Hardinxveld-Giessendam (Binnendams 6, 3373 AD). Voor inlichtingen: koperenknop@koperenknop.nl, 0184-611366 of www.koperenknop.nl.