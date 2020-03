Eerste coronapatiënt in Papendrecht

PAPENDRECHT • Ook in Papendrecht is een geval van besmetting met het coronavirus.

De gemeente Papendrecht maakt dinsdagmiddag 17 maart bekend dat een dertigjarige vrouw positief is getest op het virus.

Zij verblijft thuis in isolatie en heeft in een gesprek met burgemeester Moerkerke aangegeven dat ze aan de beterende hand is. De GGD doet onderzoek.