Het bestuur van LOV Leerdam wil alle Leerdamse ondernemers een hart onder de riem steken. Wel of niet open tot 6 april: bijna alle ondernemers worden hierdoor getroffen.

Gelukkig zien we wel dat er veel creativiteit onder de ondernemers tentoon gespreid wordt: restaurants die geen gasten meer mogen ontvangen, maar wel maaltijden aan huis bezorgen, sportscholen die online oefeningen verspreiden. Zo zullen er vast meer leuke creatieve ideeën naar boven komen.



Wij willen alle inwoners uit onze regio vragen om onze ondernemers te steunen. Vandaar deze oproep: stop met online bestellen en koop bij de ondernemers in Leerdam. Laat ze niet kapot gaan door deze crisis! Zeker in deze tijd hebben de ondernemers jullie steun hard nodig…. Ze hebben het al moeilijk genoeg.

Denk er ook eens aan dat veel lokale bedrijven sponsoren zijn van sportclubs uit onze regio, deze clubs kunnen niet zonder hun steun.



Alvast dank namens het bestuur van de LOV en alle ondernemers in Leerdam.



Neem ook eens een bezoekje op de Facebook pagina Stadshart Leerdam en op www.stadshartleerdam.nl.