Overzicht coronabesmettingsgraad in 'Kontakt-gemeenten'; veruit meeste positieve tests in Noord-Brabant

REGIO • Het RIVM geeft vanaf vandaag op de incidentiekaart niet langer het totaal aantal positief geteste mensen weer, maar het aantal per 100.000 inwoners.

Dit overzicht ziet er voor de gemeenten in het verschijningsgebied van nieuwsblad Het Kontakt als volgt uit:

Altena: 21,7

Lopik: 13,8

West-Betuwe: 11,8

Zaltbommel: 10,5

Vijfheerenlanden: 7,2

Krimpenerwaard: 7,1

Molenlanden: 6,8

Alblasserdam: 5,0

Maasdriel: 4,0

Krimpen a/d IJssel: 3,4

Papendrecht: 0,0

Sinds gisteren zijn 292 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 1705. Onder hen zijn 389 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest.

Negentien patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 94 jaar. Eerder werd gemeld dat de jongste overledene 59 was, dit bleek een administratieve fout. In totaal zijn 314 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 634 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Limburg (197) en Zuid Holland (175).