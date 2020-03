STREEFKERK • In verband met de maatregelen tegen het coronavirus gaat Kaasboerderij Booij in Streefkerk volledig over op de webshop.

Dat laten Martien, Betsy en Marijke Booij van Booij Kaasmakers weten: 'Lieve mensen! In deze rare tijden staat ook ons bedrijf op z'n kop. Geen toeristen, horeca en export! Dus we gaan volledig op de webshop: heb je toevallig kaas nodig, kijk dan op www.booijkaasmakers.nl/webshop.'

'We bezorgen gratis in omgeving Rotterdam en streefkerk en versturen naar de rest van Nederland! Wij hebben last van corona, maar vele bedrijven zoals horeca, transport en toerisme moeten helemaal sluiten. Vaak kun je helpen door af te halen, cadeau bonnen te bestellen etc. #supportyourlocals We wensen iedereen succes, als we iets voor iemand kunnen doen horen we het graag!'