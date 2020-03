Thuisonderwijs vanwege corona: 'Kinderen krijgen geen nieuwe lesstof'

MOLENLANDEN • De kinderen van de vijf scholen van O2A5 in Nieuw-Lekkerland, Bleskensgraaf, Streefkerk, Groot-Ammers en Nieuwpoort/Langerak hebben pakketten meegekregen om thuis minimaal twee uur per dag aan de slag te kunnen.

"We hebben overleg gehad met alle teams van de vijf scholen en met elkaar bedacht hoe we de kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden in deze periode", vertelt Nicolette van der Weide, clusterdirecteur openbaar onderwijs Molenwaard bij O2A5.

"Met alle kinderen hebben de leerkrachten minimaal eenmaal per week telefonisch contact. In het lespakket voor de kinderen zit een rooster dat als leidraad kan dienen voor de indeling van de dag, maar het is natuurlijk prima wanneer ouders samen met hun kind een rooster maken."

Hele kluif

"Voor veel ouders zal het een hele kluif zijn om het onderwijs van hun kinderen thuis te begeleiden", vervolgt Nicolette. De leerkrachten van O2A5 zijn op lesdagen voortdurend beschikbaar voor vragen en begeleiding.

Ook zijn ze veel tijd kwijt met het voorbereiden van de thuislessen. "Ik zag op social media een berichtje voorbij komen dat leerkrachten nu lekker vrij zijn in deze tijd, nou vergeet het maar. Het is keihard werken!", verzekert Nicolette.

Herhalingsstof

De lespakketten bevatten vooral veel herhalingsstof. "De kinderen zullen in deze periode weinig nieuwe dingen leren. Dat werkt gewoon niet op deze manier. Daarvoor moeten de kinderen bij elkaar zijn in de klas met de juf of de meester erbij", legt Nicolette uit.

Ondanks de rommelige drukte ziet Nicolette ook positieve kanten aan deze tijd. "Er ontstaat nieuwe energie wanneer we naar wegen moeten zoeken om de kinderen nu te begeleiden. Leerkrachten zijn heel betrokken bij hun kinderen en denken creatief mee. Mensen in het onderwijs hebben een groot hart. Daar ben ik trots op!"

Grote zorg

Maar ze plaatst ook een kanttekening: "Mijn grote zorg in deze dagen gaat uit naar de kinderen die het thuis moeilijk hebben of waar het niet veilig is. Het is voor deze kinderen heftig om nu zoveel thuis te moeten zitten."

Ze is blij dat niet veel ouders aangeklopt hebben voor voor opvang van kinderen. "Als ouders in belangrijke beroepen werken en er is echt geen andere mogelijkheid voor opvang, zijn de kinderen natuurlijk welkom, maar het heeft niet onze voorkeur. Het kost veel capaciteit. Leerkrachten kunnen het er nu eigenlijk niet bij hebben." Bij de vijf scholen van O2A5 worden deze dagen slechts enkele kinderen opgevangen.

Als de coronamaatregelen onverhoopt verlengd worden, beraadt de directie van O2A5 zich op stappen om digitaal onderwijs mogelijk te maken. Dan moet er gedacht worden aan een platform waarop de kinderen en de leerkrachten kunnen inloggen, zodat ze via een video conference kunnen communiceren.