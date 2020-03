Langer thuis wonen dankzij blijverslening

VIJFHEERENLANDEN • Senioren van 55 tot 76 jaar oud die in de gemeente Vijfheerenlanden wonen, kunnen sinds kort gebruik maken van de nieuwe 'Blijverslening' van de gemeente. Deze voorziening wordt de inwoners van Vijfheerenlanden aangeboden naast de WMO maatwerkvoorziening.

Wethouder Marcel Verweij benadrukt dat de lening niet in plaats van een WMO voorziening komt, maar een tweede mogelijkheid is om de woning met het verkrijgen van een gemeentelijke lening aan de woonwensen van de oudere bewoner aan te passen. Zowel huurders als woningeigenaren kunnen deze lening aanvragen. De gemeente wil met het verstrekken van deze lening het mogelijk maken dat ouderen hun woning kunnen aanpassen, zodat die meer levensloop– en/ of zorgbestendig wordt.

Wethouder Verweij legt uit: "Laat ik heel duidelijk zijn, mensen die vanwege gezondheid of invaliditeit aanpassingen in hun woning nodig hebben moeten gewoon naar de WMO. Daar verandert niets aan. De WMO zorgt er voor dat mensen voorzieningen in de woning krijgen waardoor zij in hun vertrouwde woning kunnen blijven wonen."

"Maar mensen die nu nog gezond zijn, maar toch bijvoorbeeld hun keuken of badkamer willen verbouwen en meteen zaken willen veranderen, zoals een bad vervangen door een inloopdouche, bredere deuren plaatsen of juist een badkamer of slaapkamer op de begane grond maken waardoor zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen, kunnen van de gemeente een lening krijgen. Ook door kleine aanpassingen in de woning zoals het verwijderen van drempels waardoor iemand minder snel struikelt of valt, kunnen mensen vaak langer in hun huis blijven wonen."

Voorwaarden

Aan het verkrijgen van deze lening is een aantal voorwaarden verbonden. De consumptieve particuliere lening is minimaal 2500 en maximaal 10.000 euro. De hypothecaire lening is minimaal 2500 en maximaal 50.000 euro. Er moet een lage rente over de lening worden betaald.

De blijverslening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, SVn, de aanvraag loopt via de gemeente.

Wie in aanmerking wil komen voor de blijverslening moet via DigiD een aanvraag indienen. Hier is een aanvraagformulier te vinden waarop duidelijk de werkzaamheden moeten worden vermeld. Deze mogen op het moment van de aanvraag nog niet zijn uitgevoerd. Ook moet een offerte van de werkelijke kosten worden meegestuurd. Hierna wordt bekeken of de aanvraag financieel haalbaar is.

Meer over de voorwaarden: www.svn.nl/gemeente/vijfheerenlanden.

door Mimi van Rossem