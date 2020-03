Fien Wonen werkt door onder bijzondere omstandigheden

MEERKERK • Fien Wonen blijft doorgaan met het uitvoeren van reparaties, inspecties en verhuringen. Dit gebeurt echter wel op een andere manier dan huurders gewend zijn. Vanwege het coronavirus is bij Fien Wonen het kantoor in Meerkerk gesloten voor bezoek. Ook andere bezoeklocaties van de woningcorporatie zijn dicht.

Het coronavirus dwingt ook Fien Wonen tot nadenken over maatregelen om het virus in te dammen. Elisabeth ter Borg, directeur-bestuurder van Fien Wonen, geeft aan: "Fien Wonen stelt de huurders centraal, ook tijdens het coronavirus. Reparatieverzoeken als lekkages, liftstoringen en problemen met warmwatervoorziening pakken we met spoed op. Daarnaast gaan eindinspectie-afspraken bij huuropzegging en ook sleuteluitgiftes gewoon door. Hierbij nemen we uiteraard wel extra maatregelen. Medewerkers zullen iedereen zo goed mogelijk inlichten over de gevolgen en maatregelen, die het coronavirus met zich meebrengt. We snappen dat huurders niet de dupe mogen worden, maar we houden wel rekening met de richtlijnen van het RIVM."

Voorinspectie-afspraken komen te vervallen en ook veel bestaande, niet-spoedeisende reparatie-afspraken worden geannuleerd. Daarnaast krijgen verhuurafspraken een andere invulling. Ter Borg geeft aan dat het niet verantwoord is om medewerkers bij alle huurders thuis te laten rondlopen. "Gezien de situatie van dag tot dag verschilt, wil ik huurders aanraden onze website goed in de gaten te houden. Hierop wordt de meest recente informatie aan huurders medegedeeld. Onze klantenservice is bij vragen goed telefonisch en per mail te bereiken."

Medewerkers van Fien Wonen werken sinds maandag vanuit huis. Fien Wonen is op werkdagen telefonisch bereiken tussen 09.00 en 16.30 uur via 0184-614488 en per mail via info@fienwonen.nl. Het kantoor en andere bezoeklocaties van Fien Wonen zijn tot tenminste 6 april 2020 gesloten.