Acht patiënten met corona in Albert Schweitzer ziekenhuis

DORDRECHT • Het aantal patiënten met het coronavirus in het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis is op maandag 17 maart gestegen naar acht, meldt het ziekenhuis

Drie van hen liggen op de intensive care. De vijf anderen liggen op de speciaal ingerichte corona-afdeling. Daarmee is het aantal patiënten in Dordrecht in één dag met vijf toegenomen.

Het ziekenhuis meldt niet of het gaat om vrouwen of mannen. Ook leeftijden en woonplaatsen van de patiënten worden niet gemeld. "De burgemeesters doen dat in deze tijd wel, maar ook dan bevestigen of herhalen wij het niet", laat Frank van den Elzen van het Albert Schweitzer ziekenhuis weten.