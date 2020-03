Tv-programma herenigt Alblasserwaardse zussen in Australië

ALBLASSERWAARD • De zussen Trudy, Joke, Ada en Nicky Boekhout verloren twee jaar geleden hun broer Jan. Het programma 'All you need is love' herenigde de zussen in Australië, waar Nicky woont. Ook schoonzus Gerda was erbij.

Trudy Simons-Boekhout uit Nieuw-Lekkerland en Joke Boekhout uit Streefkerk zitten bij Trudy aan de koffie. Op tafel ligt, naast de stroopwafels, een fotoboek. Op de cover staat een grote foto van de vijf vrouwen, met de armen om elkaars schouders en presentator Robert ten Brink in het midden.

Smoes

Met een smoes werden de in Nederland wonende zussen en schoonzus vorig jaar oktober naar het huis van Ada in Westendorp (bij Doetinchem) gelokt. Plotseling stond Robert ten Brink voor hun neus. Joke: "Ik dacht: wat doet hij hier, er is niemand verliefd. Robert zei: 'Er is nogal wat gebeurd in jullie gezin. Jullie broer, Gerda's man, is plotseling overleden. En jullie zijn niet compleet, er is nog een zus." Trudy: "Nicky woont al 42 jaar in Australië, op het eiland Tasmanië. Toen onze broer Jan aan een hartinfarct overleed, kon ze niet bij de begrafenis zijn."

Champagne

Ada's dochter Wendy en Trudy's zoon Joeri schreven de redactie van het tv-programma diverse keren een e-mail. "Om te vragen of wij als gezusters Boekhout bij elkaar zouden kunnen komen", vertelt Trudy. "Wendy en Yoeri vonden het belangrijk dat we als zussen een tijd lang bij elkaar zouden kunnen zijn, om te verwerken wat er allemaal in ons gezin is gebeurd. We hebben als familie veel meegemaakt." Ten Brink overrompelde de zussen met de vraag of ze over twee weken met hem mee wilden naar Tasmanië. Joke laat een foto zien waarop het viertal met grote ogen in de camera kijkt, een hand voor de mond geslagen. Joke: "We waren flabbergasted. Even later hebben we champagne gedronken, we waren euforisch."

Geheim

De zussen moesten een geheimhoudingsplicht ondertekenen. Alleen enkele intimi mochten ze op de hoogte brengen van hun reis. Op 19 oktober stapten ze in het vliegtuig, voor een reis van vier weken, samen met andere deelnemers aan het programma. Onderweg naar Tasmanië stapten steeds deelnemers uit, voor een hereniging met hun dierbaren aan de andere kant van de wereld. Precies in de periode waarin Jan overleed arriveerden ze bij zus Nicky, voor een verblijf van twee en een halve week. Ze maakten uitstapjes, voerden veel gesprekken en strooiden op de sterfdag van Jan witte rozen in zee, als afscheidsritueel.

Andere herinnering

Joke: "De overlijdensdatum was voor ons een heel schrijnende dag, dat blijft het wel. Maar er is nu een andere herinnering aan toegevoegd, die is milder. Ik hoop dat de dag wat minder schrijnend wordt. Jan was een man met een hart van goud. We hebben herinneringen aan hem opgehaald. We realiseren ons dat het heel bijzonder en waardevol was om dit met elkaar te mogen delen. Dat gaat nooit meer gebeuren; je wordt ouder, de reis kost veel geld. Als je al met z'n allen zou gaan, zouden partners ook meegaan, dan zijn de gesprekken anders."

Heel intens

Ook schoonzus Gerda Boekhout-de Bruijn uit Streefkerk kijkt met dankbaarheid terug op de reis. Via de telefoon vertelt ze: "Het is een geweldige trip geweest. Heel onwerkelijk was het. Het was al bijna januari voordat ik besefte wat ik meegemaakt had. Het was heel intens, we kwamen dichter bij elkaar. Je wordt heel vertrouwelijk, je zegt meer dan als er anderen bij zijn. Het was heel goed om met zijn vijven over herinneringen aan mijn man te praten."

Adrenaline

Vanuit Westendorp belt ook Ada Boekhout met een reactie. "Het is een once in a lifetime ervaring als ineens Robert ten Brink bij je op de stoep staat. De adrenaline gierde door mijn lichaam." Het bezoek aan haar zus vond Ada 'heel bijzonder en heel speciaal'. "Een heel leuke bijkomstigheid was, dat het op het bedrijf van mijn zus en zwager in de tijd dat wij er waren vrij rustig was. Nicky had veel tijd voor ons. De sterfdag van mijn broer hebben we op een mooie manier kunnen herdenken."

Tv-uitzending

Op zaterdag 21 maart om 20.20 uur wordt de de hereniging van de zussen uitgezonden op RTL4.