Huisarts Jaap Boersma van Ameide-Tienhoven aan de Lek en zijn vrouw ook besmet met coronavirus

AMEIDE-TIENHOVEN AAN DE LEK • Huisarts Jaap Boersma van de huisartsenpraktijk in Ameide-Tienhoven aan de Lek en zijn vrouw Inge zijn beiden besmet met het coronavirus.

Dat laat de huisartsenpraktijk via de eigen website weten. 'Afgelopen woensdag heeft dokter Boersma geheel klachtenvrij nog gewerkt. Op donderdag, zijn vrije dag, kreeg hij aan het eind van de middag klachten. Vanaf dat moment zijn dokter Boersma en zijn vrouw in vrijwillige thuisquarantaine gegaan volgens de richtlijnen van de GGD.'

Vrijdag is er contact geweest met de GGD, die op zaterdag een test heeft afgenomen. Maandag is gebleken dat deze test positief is. 'Wij hopen dat we snel weer geheel hersteld zijn en gaan pas weer aan het werk als dit volgens de richtlijnen geheel verantwoord is', stellen Jaap en Inge Boersma.