Videoboodschap burgemeesters Segers (Molenlanden): 'Samen kunnen we dit virus bestrijden'

MOLENLANDEN • Net als zijn collega van Vijfheerenlanden postte burgemeester Theo Segers van Molenlanden maandag een videoboodschap over het coronavirus op Twitter.

De video was in zijn thuissituatie opgenomen. "Vanwege een lichte verkoudheid werk ik vanuit thuis", lichtte hij toe. "Het is een lastige tijd. Let goed op elkaar, laten we samen de schouders eronder zetten. Ik roep u op om dat ook te doen. Let op elkaar, zorg voor elkaar. Samen kunnen we dit virus bestrijden. Samen gaan we het redden."