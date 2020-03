Videoboodschap burgemeester Fröhlich over coronavirus aan inwoners Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich richtte zich maandag in een videoboodschap tot de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden.

Hij richt zich daarin tot zowel volwassenen als kinderen. 'Je hoeft niet naar school Probeer met je ouders of met school via internet toch een beetje te blijven leren en lezen. Dat is belangrijk.' Daarnaast roep Fröhlich op om naar elkaar om te kijken. 'Laten we goed voor elkaar zorgen en elkaar misschien wat vaker bellen of appen, vooral degenen die eenzaam zijn. Ik vind dat we het met elkaar in Vijfheerenlanden het goed doen."

Hij benoemde daarnaast het feit dat veel mensen en bedrijven heel zwaar worden getroffen door de maatregelen. 'Na de crisis zullen we elkaar moeten blijven helpen. Ik weet zeker dat dat ook gaat gebeuren.'