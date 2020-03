VVD Vijfheerenlanden wil uitstel lokale belastingen ondernemers vanwege corona

VIJFHEERENLANDEN • De VVD in de gemeente Vijfheerenlanden vraagt het college om de lokale belastingen voor ondernemers voorlopig uit te stellen.

"Onze ondernemers worden economisch hard geraakt door de noodzakelijke maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus. Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen", schrijft fractieleider Hanneke van der Leun aan B&W.

De VVD fractie vindt dat ook de lokale overheid de ondernemers waar mogelijk moet ondersteunen in deze overmachtssituatie. De partij ziet vooral mogelijkheden waar het gaat om gemeentelijke belastingen, zoals OZB, Reclame-, Precario- en de Toeristenbelasting.

"Ondernemers hebben door de Corona-maatregelen aanzienlijk minder tot geen inkomsten. Daardoor hebben ze nu vooral problemen met liquiditeit. Het zou enorm helpen als ondernemers vanuit de gemeente uitstel krijgen van betaling van deze belastingen. In dezelfde lijn krijgen ondernemers bij de belastingdienst uitstel van BTW en andere belastingen", aldus Hanneke van der Leun.

In het verlengde van dit verzoek stelde de VVD-leidster vragen aan het college. Van der Leun is benieuwd of het college het eens is met de VVD dat lokale ondernemers steun verdienen bij het opvangen van de negatieve effecten van de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus.

Ook willen de liberalen weten of B&W het er mee eens zijn dat ondernemers door de maatregelen getroffen worden in hun inkomsten en daardoor te maken krijgen met een acuut liquiditeitsprobleem.

En of het college bereid is om op dit gebied enige verlichting te brengen door zoveel als mogelijk uitstel te verlenen voor de betaling van de gemeentelijke belastingen.