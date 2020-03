Coronavirus: jonge inwoners Alblasserwaard bieden hulp aan

ALBLASSERWAARD • Op sociale media zijn er meerdere te vinden: jonge inwoners van de Alblasserwaard die hun hulp aanbieden aan mensen die dat door het coronavirus kunnen gebruiken.

Een goed voorbeeld is Savanna van Boom uit Meerkerk. Ze is studente, maar doordat de colleges momenteel online worden gegeven, heeft ze meer vrije tijd. 'Ik wil graag mijn steentje bijdragen. Voor dit initiatief kom ik bij u thuis en geeft u het boodschappenlijstje mee. We kunnen daar ook samen naar kijken, aangezien sommige producten soms niet meer te verkrijgen zijn.'

Ze werk zelf al een tijd in de zorgsector. 'Hygiëne staat dus altijd op nummer één! Tenslotte doe ik dit vrijwillig, een vergoeding is niet nodig.'

Ook Ravi Rekker uit Oud-Alblas laat via Facebook weten de handen uit de mouwen te willen steken. 'Zijn er mensen die morgen hulp nodig hebben met klusjes die bewoners van Oud-Alblas niet kunnen doen, omdat ze bijvoorbeeld kwetsbaar zijn voor het coronavirus? Zo ja, dan ik het graag. En ik doe het voor niks.'

Kinderen

CDA-raadslid Dagmar van de Herik uit Nieuw-Lekkerland doet eenzelfde aanbod via Twitter. 'Iemand die ik kan helpen met boodschappen doen of misschien kan helpen op de kinderen te passen? Ik zit helaas drie weken thuis en wil mijn tijd graag inzetten voor anderen in plaats van drie weken netflixen.'