Van Hoorne Entertainment brengt vanaf maandag dagelijkse liveshow Titus & Fien

MOLENAARSGRAAF • Met een dagelijkse liveshow van de populaire karakters Titus & Fien op Facebook maakt Van Hoorne Entertainment in Molenaarsgraaf van de 'coronanood' een deugd.

Vanaf vandaag gaat de show live om 16.00 uur online. "Het leuke is dat het interactief is", vertelt directeur Michael van Hoorne. "Kinderen kunnen tijdens de uitzending vragen stellen en Titus & Fien opdrachten geven. Daarom weten we ook niet precies hoe lang de uitzendingen duren. We gaan uit van ongeveer een kwartier, twintig minuten, maar als het goed loopt zou het ook langer kunnen zijn. We geven daarnaast ook tips om de tijd thuis op een leuke manier door te komen."

De aanleiding is minder vrolijk. De verspreiding van het coronavirus zorgde er afgelopen week al voor dat alle voorstellingen die Van Hoorne Entertainment in het land op stapel had staan, geschrapt werden. De Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers was afgelopen weekend nog wel open. "Maar die gaat waarschijnlijk ook dicht, al moeten we daar het besluit nog over nemen. Voor ons is het vooral spannend of we in het hoogseizoen, van 10 april tot 10 mei, voorstellingen kunnen geven. Het is nog afwachten of dat gaat lukken."

Uitdaging

Bij het Molenaarsgraafse bedrijf besloten ze niet bij de pakken neer te zetten en kwam het idee bovendrijven om - gezien het feit dat door de gesloten scholen veel kinderen de hele dag thuis zitten - met het tovenaarsduo Titus & Fien een liveshow op Facebook te verzorgen. "Elke dag, vanaf maandag", stelt Michael. "Ja, dat is een uitdaging. Maar we hebben er heel veel zin in. Een pilotaflevering die we voor RTL hebben gemaakt en die we online hebben gezet, leverde al 200.000 views op. Het zou zomaar kunnen dat we hiermee een groot publiek kunnen bereiken."

Een eerste origineel idee om dat voor elkaar te krijgen, is er al. Titus & Fien gaan de kinderen die kijken vragen om een poster te maken om die voor het raam op te hangen. "Daarmee willen we ze vragen onze grote zomershow in de RAI in Amsterdam aan te kondigen", lacht Michael. "Met een beetje geluk zijn die straks in het hele land te zien."

YouTube

De shows van Titus & Fien zijn te zien op de Facebookpagina van Van Hoorne Entertainment. Het programma wordt ook gefilmd door een cameraman en de montage van alle afleveringen komt niet veel later op YouTube. Kinderen die een vraag, opdracht, tip of mop hebben voor Titus & Fien kunnen die sturen naar TitusenFien@VanHoorne.com.