Geslaagde middag IFFG & Goeie Grutten

GORINCHEM • Op woensdag 11 maart besteedde het IFFG in samenwerking met Stichting Goeie Grutten aandacht aan het initiatief van agrarisch ondernemer Geert van der Veer van Herenboeren.

In Theater Peeriscoop in Gorinchem werd voor zo'n 70 geïnteresseerden de documentaire 'Eten van eigen hof' vertoond. Herenboeren is een groeiende burgerbeweging die aantoont dat de productie van ons dagelijks voedsel anders, beter en bovenal duurzamer kan. Zij zien grote kansen voor deze coöperatieve boerderijen die burgers gedeeld eigenaar maken van hun eigen boerderij; consumenten dus die samen vraag gestuurd produceren en consumeren.

Documentairemaker Barend Hazeleger verzorgde de inleiding en gaf het publiek hiermee een kijkje achter de schermen. De documentaire gaf stof tot nadenken en zette aan tot een goed gesprek. Herenboer Geert van der Veer en melkveehouder Cees de Jong schoven aan bij het panelgesprek dat geleid werd door dagvoorzitter en agrarisch ondernemer Jan Arie Koorevaar. De vragen waren kritisch en de stellingen scherp, want het huidige voedselproductieproces en het consumentengedrag zijn niet eenvoudig te doorgronden. Er vinden continu veranderingen plaats en er ontstaan nieuwe inzichten en concepten. Maar wat is haalbaar en schaalbaar? Dat is niet eenvoudig te beantwoorden.

Het werd duidelijk dat het bovenal gaat om verbinding en samenwerking; met elkaar van gedachten wisselen en oplossingen vinden. Wethouder Teunis Slob van de Gemeente Molenlanden nodigde uit voor verdere gesprekken met betrokkenen en geïnteresseerden. IFFG en Goeie Grutten blikken samen terug op een boeiende en geslaagde bijeenkomst. Meer info via www.iffg.nl.