Noodverordening in Veiligheidsregio ZHZ vanwege coronavirus

REGIO • De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, tevens burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff, heeft een noodverordening afgekondigd.

Met deze noodverordening geeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, evenals in vele andere veiligheidsregio's, de maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor het gebied vorm.

Daarmee worden de volgende al aangekondigde landelijke maatregelen officieel bekrachtigd in het gebied van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ):

• Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

• Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Bekijk hier de lijst van deze beroepsgroepen.

• Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.

• Sport- en fitnessclubs, sauna's, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.

• Evenementen met meer dan 100 personen zijn verboden vanaf 16 maart tot en met 6 april.

De verordening is een papieren noodzakelijkheid voor de handhavers en geldt voor Zuid-Holland Zuid. Dit zijn de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Handelen in strijd met de noodverordening is strafbaar. De politie en de gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. We informeren alle betrokkenen zo snel mogelijk uitgebreid over de noodverordening. Zowel de politie, als de gemeente (in naam van het lokale bestuur) kan burgers en organisaties aanspreken op het niet naleven van de verordening. In uiterste gevallen kan een last onder dwangsom en/of inhechtenisneming worden opgelegd.

VRZHZ-voorzitter Wouter Kolff: "Om het coronavirus in ons land en ook in onze regio zo snel mogelijk een halt toe te roepen, zijn forse maatregelen nodig die ons allemaal treffen. Met deze noodverordening geven wij, evenals in vele andere veiligheidsregio's, de maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor ons gebied vorm. Ik reken op de wijsheid en verantwoordelijkheid van onze inwoners en ondernemers. We zijn allemaal nodig om verspreiding van het coronavirus te beperken, met als voornaamste doel te voorkomen dat er onnodig slachtoffers vallen en de zorg overbelast raakt. Let daarbij alstublieft goed op elkaar en houd vooral oog voor ouderen en kwetsbaren."