Opbrengst collecte voor Amnesty International

LEXMOND • De collecte van Amnesty International, die van 9 tot 14 maart is gehouden, heeft in Vianen, Everdingen, Hoef en Haag, Hagestein en Lexmond ruim 2600 euro opgebracht. Dit is helaas minder dan andere jaren, omdat de collecte is stopgezet van het coronavirus.

Het geld komt ten goede aan onderzoek naar mensenrechtenschendingen, zoals marteling, politieke moorden en 'verdwijningen', en steun aan slachtoffers van schendingen wereldwijd. Voor meer informatie of een online donatie: www.amnesty.nl.