Vijfheerenlanden treft voorziening van 40,8 miljoen voor Niemans-claim

VIANEN • De gemeente Vijfheerenlanden wil in totaal 30,8 miljoen euro extra reserveren in verband met de ruim veertig jaar oude claim van Niemans Beton. Het totale bedrag van deze voorziening komt daarmee uit op 40,8 miljoen euro. De gemeenteraad moet donderdag nog wel akkoord gaan met het voorstel van het college.

"Het betreft een ophoging voor de dekking van de mogelijke hoogte van de claim, aangevuld met de te verwachten juridische kosten op dit dossier", zegt het college in een toelichting. Deze post is gebaseerd op het arrest van het Hof inzake de berekeningssystematiek van de claim. De uitspraak pakte nadelig pakte voor de voormalige gemeente Vianen en diens rechtsopvolger Vijfheerenlanden. De uitspraak van het Hof is vorig jaar door de Hoge Raad bekrachtigd.

Geen aansprakelijkheid

Het creëren van een voorziening van 40,8 miljoen euro betekent volgens het college echter niet dat de gemeente hiermee ook de aansprakelijkheid erkent ter grootte van het gereserveerde bedrag. Het is wel zo dat de gemeente op basis van het voorzichtigheidsprincipe verplicht is om dit bedrag op te nemen in de voorziening. "Wij zullen uiteraard alle (juridische) mogelijkheden benutten om dit bedrag neerwaarts bij te stellen naar een volgens ons acceptabel en reëel niveau."

Er werd tot nu toe altijd zeer geheimzinnig gedaan over het bedrag waar de gemeente Vianen en daarna de gemeente Vijfheerenlanden rekening mee moest houden. De gemeenteraad werd regelmatig onder strikte geheimhouding geïnformeerd. Maar duidelijk is inmiddels wel dat rekening werd gehouden met veel hogere bedragen dan het officiële bod van de gemeente richting Niemans Beton van aanvankelijk 1,5 miljoen en later 10 miljoen euro. De gemeente Vianen heeft altijd zeer ruime algemene reserves gehad van enkele tientallen miljoen euro's. Veel hoger dan de fusiepartners Leerdam en Zederik.