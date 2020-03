De (meeste) kerken in de Alblasserwaard bleven zondag leeg

REGIO • Lege kerken op zondag in de Alblasserwaard. Een zeldzaam beeld... Maar vanwege het coronavirus gingen er vandaag nauwelijks diensten door.

Slechts enkele kerkgenootschappen legden de oproepen naast zich neer en kwamen toch bijeen, veelal verspreid over meerdere locaties.

Maar over het algemeen: (bijna) lege kerken. Er kwamen andere invullingen, via het internet en social media.

Zoals in Giessen-Oudekerk. Ds. Jan Holtslag ging voor in een vrijwel lege kerk. Slechts een enkel kerkenraadslid, de koster, de organist en een muziekgroepje waren aanwezig. De dienst was te volgen via: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10088