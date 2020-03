Mobiele kippenren bij Landwinkel Pek in Langerak

LANGERAK • Sinds kort wonen er bruine en witte bogerdkippen in de bogerd van Landwinkel Pek aan de Lekdijk 48 Langerak, die met een mobiele kippenren door de boomgaard gereden worden.

De familie Pek heeft sinds februari twee mobiele kippenhokken. Het zijn als het ware kipcaravans. Met deze kipcaravans trekken de bogerdkippen het hele jaar rond, zodat zij telkens weer vers voedsel hebben.

De bogerdkippen blijven 's ochtends in het hok totdat zij hun ei hebben gelegd; daarna gaat om 11.00 uur het luikje automatisch open, door stroom wat is opgewekt via het zonnepaneel. Zodra het luikje open is, staan de kippen binnen een minuut buiten. De kippen vinden het heerlijk om buiten te scharrelen onder de fruitbomen op zoek naar allerlei grassen, kruiden, insecten en fruit wat op de grond is gevallen. Kippen zijn echte bosdieren, zij houden van beschutting; het beschermt hen tegen eventuele roofvogels. Door de beschutting van de fruitbomen, is de boomgaard een ideale omgeving.

's Avonds gaan de kippen weer terug naar de caravan; en gaan zij 'op stok' om te slapen. Als het donker is geworden sluit het luikje automatisch; dit is voor hun eigen veiligheid.

De bogerdeieren zijn te koop in de Landwinkel, die buiten de kersentijd om drie dagen per week open is (dinsdag, vrijdag en zaterdag). De openingstijden van de winkel zijn in die periode beperkt; om tegemoet te komen naar de klant heeft familie Pek een boerderij automaat aangeschaft. De verwachting is dat de boerderij automaat in juni geplaatst zal worden. Zo kan men zes dagen per week terecht voor bogerdeieren en fruit.

Zaterdag 11 april, de zaterdag voor Pasen, zijn belangstellenden vanaf 10.00 uur welkom om te komen kijken bij de bogerdkippen. Aan de kinderen is ook gedacht. Zij kunnen meedoen aan een speurtocht en op zoek gaan naar echte bogerdeieren. De speurtocht is gratis, de eieren die geraapt zijn, worden verkocht voor dezelfde prijs als in de winkel.

Voor meer informatie: www.landwinkelpek.nl.