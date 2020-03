Supermarkteigenaar Plus Meerkerk: 'Inslaan slaat werkelijk nergens op'

MEERKERK • Frans Versteeg, eigenaar van supermarkt Plus Meerkerk, roept klanten op om niet te hamsteren. 'Doe aub normaal je boodschappen, denk aan de ander.'

Dat laat hij via Instagram weten. Net als andere supermarkt in het land had Plus Meerkerk eind deze week te maken met 'extreem koopgedrag' vanwege de dreiging van het coronavirus. Versteeg roept op tot kalmte: 'We krijgen dagelijks meerdere keren geleverd. Er is voldoende voedsel. Inslaan slaat dus werkelijk nergens op. Het zijn rare tijden, laten we nuchter blijven.'

De medewerkers van Plus Meerkerk zijn druk doende om de schappen elke keer bij te vullen. 'Doorgaans is dit binnen 24 uur op orde. Ik heb groot respect voor mijn team die met man en macht werken om in de winkel en online de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.'