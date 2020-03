Uitstel voor kledingbeurs in Ameide

AMEIDE • De kledingbeurs die georganiseerd wordt door Passage afdeling Ameide-Tienhoven aan de Lek kan helaas door het Coronavirus op 25 en 26 maart niet doorgaan.

Als de veiligheidsmaatregelen het toelaten, willen de dames op woensdagavond 22 april en donderdag 23 april de hele dag alsnog een kledingbeurs organiseren.

Inlichtingen: Bets de Vroome via 0183-600237 of Jenny de Wit via 0183-602121.