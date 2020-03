Persoon met schuld 2 miljoen euro bij Belastingdienst loopt tegen lamp in Schelluinen

SCHELLUINEN • Een persoon die nog een schuld van 2 miljoen euro open had staan bij de Belastingdienst liep donderdag tegen de lamp in Schelluinen.

Dat gebeurde tijdens een gezamenlijke controle van Politie Lek en Merwede en Politie Drechtsteden-Buiten op het gebied van ondermijning in Sliedrecht en Schelluinen. Tijdens deze controle werd ook samengewerkt met de Belastingdienst. In totaal werden 112 voertuigen gecontroleerd.

De Belastingdienst legde bij diverse personen beslag met een totale waarde van 85.000 euro. In Sliedrecht werden in twee voertuigen flinke hoeveelheden softdrugs en harddrugs aangetroffen. De inzittenden van deze voertuigen werden aangehouden en de recherche onderzoekt deze zaken.

Harddrugs

Tevens bleek een bestuurder onder invloed van harddrugs te rijden. Bij deze bestuurder is een bloedproef afgenomen, hieruit zal blijken of de bestuurder strafbaar is.